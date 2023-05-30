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لبنان

فلسطينية ترفع "الكأس الذهبي" في بيروت.. هكذا خطفت الأضواء ضمن مهرجانٍ للطهي

Lebanon 24
30-05-2023 | 15:16
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رفعت الشيف الفلسطينية كفاح سبع العيش – عسكري، الكأس الذهبي باسم فلسطين في المهرجان الفينيقي لفنون الطهي الذي انعقد في بيروت بنسخته الثانية من 10 إلى 14 أيار 2023.

وتمكنت الشيف كفاح وهي من نابلس، من أن تحصل على الكأس عن فئة الحلويات، متفوقة على نظرائها المتنافسين وعددهم 60 متسابقاً من 14 دولة.
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