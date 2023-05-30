حاصباني: ردّ الطعون بتأجيل الانتخابات البلدية تأكيد على نية المنظومة بضرب الديمقراطية

غرد النائب غسان حاصباني عبر حسابه على "تويتر"قائلاً: "‏رد الطعون في قانون تأجيل الانتخابات البلدية من قبل المجلس الدستوري باستخدام مبررات سياسية، هو تأكيد على نية المنظومة القائمة بضرب الديمقراطية والاستحقاقات الدستورية والتمسك بما تبقى لها من محسوبيات".

Advertisement