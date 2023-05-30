نبَّهت جهات صديقة مرشحاً ارتفعت أسهمه من أن يلقى مصير مرشح شمالي، لاعتبارات تتعلق بمصالح اللاعبين الكبار في الخارج، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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