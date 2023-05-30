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لبنان

نقابة المحامين: استقالات وحل لجان

Lebanon 24
30-05-2023 | 22:26
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كتبت" الاخبار": استبق نقيب المحامين ناضر كسبار تسلمه اليوم كتب استقالة ثمانية محامين أعضاء في «لجنة تطبيق المادة 47» التي تعنى بالدفاع عن حقوق الفئات المهمشة والمستضعفة، بحلّ هذه اللجنة نهائياً. فقد أصدر كسبار أمس قراراً من بندين متضاربين، أعلن في الأول حلّ اللجنة التي شُكّلت عام 2015، و«فتح الباب أمام المحامين الراغبين بالانتساب إلى اللجنة تمهيداً لإعادة تشكيلها وتوسيع دورها ومهامها» في البند الثاني. القرار جاء استباقاً لاستقالة الأعضاء المؤسسين للجنة احتجاجاً على قرارات مجلس النقابة والنقيب الرادعة لحرية التعبير، والتي تسوق المحامي إلى المساءلة في حال كان موقفه غير متوافق مع موقف النقيب، علماً أن رئيس اللجنة الكتائبي عماد مرتينوس ليس بين من ينوون تقديم استقالاتهم، وتربطه بالنقيب علاقة وثيقة، ويتردد أنه لم يكن بعيداً من جو القرار بحلّ لجنته وإعادة تشكيلها من دون الأعضاء المؤسسين.
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