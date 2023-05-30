Advertisement

لبنان

أوساط ديبلوماسية: الطريق الى بعبدا "غير سالكة"... وأشهر ثلاثة صعبة!

Lebanon 24
30-05-2023 | 22:35
A-
A+
Doc-P-1072567-638211082081844284.jpg
Doc-P-1072567-638211082081844284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب علي ضاحي في" الديار": تكشف اوساط ديبلوماسية غير عربية في بيروت عن حصيلة اتصالات جرت بين عدد من السفراء الغربيين والاوروبيين والخليجيين، بالعديد من القوى المؤثرة واصحاب القرار في السلطة. وتشير هذه الأوساط الى ان الانطباع الذي خرجت به هذه الاوساط، ان الاميركي «غير مستعجل» على «تسوية لبنانية» ليس شريكاً فيها، ولو كان الفرنسي يتحرك وتحرك بهامش حركة اشبه «بغض طرف» من واشنطن.
Advertisement
وتــشير الاوســاط الى ان الاميركي الذي يولي الملف اللبناني اهمية كبرى، ويخطط لتــعزيز وجوده الامني والسياسي والديبلوماسي عبر المجمع الضخم الذي يبنيه، والذي يعدّ ثاني اضخم مبنى ديبلوماسي وقنصلي في الشرق الاوسط، لن يتخلى بسهولة عن «الورقة اللبنانية» ومن دون «ثمن»، ولن يترك الساحة لاي تفاهم ايراني- سعودي من دونه. وتلفت الاوساط الى ان الطريق الى بعبدا لا تزال «غير سالكة»، والضغط الاميركي سيتعاظم سياسياً واقتصادياً ومالياً، وسيكون هناك اشهر ثلاثة صعبة للغاية على الصعيد المالي والاقتصادي.
في المقابل، تؤكد اوساط نيابية على صلة بباريس ان «التسوية الفرنسية سالكة»، والنقاش الداخلي في لبنان يتناول شكل الحكومة وهوية حاكم مصرف لبنان الجديد، وكذلك التعيينات الامنية والعسكرية والادارية والمقاربات المالية والاقتصادية، وكيفية إدارة مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس الجديد. 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-05-31
02:45 | 2023-05-31
02:30 | 2023-05-31
02:27 | 2023-05-31
02:15 | 2023-05-31
02:00 | 2023-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website