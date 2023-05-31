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لبنان

شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
31-05-2023 | 00:10
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اندلع بعد ظهر الاثنين شجار عنيف بين عشرات من اللبنانيين والعراقيين في شارع موصوف بأنه القلب التجاري الشعبي لعاصمة البرازيل الاقتصادية، وهي سان باولو المقيم بولايتها أكثر من نصف 7 ملايين لبناني بين مغترب ومتحدر يعيشون في بلاد الأمازون.
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كان الشجار متسع الرقعة الى درجة ضاق به شارع 25 de Março المخصص لبيع الألبسة الجاهزة والأقمشة بالجملة في الوسط التجاري، لكثرة عدد من شاركوا فيه، ممن قدرت الشرطة أن عددهم يزيد عن 80 من كافة الأعمار، وهو ما اضطرها الى اغلاق معظم الشوارع المؤدية الى المنطقة، كما وبعض المحلات، خشية وصول آخرين للنزول الى ساحة العراك.

ومع أن بعض المتشاجرين تسلحوا بسكاكين ومسدسات،الا أن الشجار الذي بدأ بخلاف تجاري ين أفراد العائلتين، لم يتسبب سوى بجروح أصابت لبنانيا، لم تذكر اسمه قناة RecordTV التلفزيونية المحلية، بل ذكرت أن سيارة اسعاف نقلته للعلاج في مستشفى قريب.

طعنة سكين
كما نقل موقع مجلة Veja الشهيرة عن الشرطة، أن كل شيء بدأ السبت الماضي، حين زار أفراد من العائلة اللبنانية محلا للعائلة العراقية بالشارع، وطالبوها بدين استحق عليها، فحدث شجار أصيب خلاله أحد الزائرين بطعنة سكين بسيطة، لذلك لم تنته الحال كما كانوا يأملون، بل احتدمت، وحملتهم على العودة الاثنين لتحصيل الدين المستحق.

الا أن زيارتهم كانت مختلفة عن الأولى، فقد أتوا باعداد كبيرة، وبدقائق اندلع الشجار، الذي تفرغت له معظم القنوات التلفزيونية، وبثته على شاشاتها في نقل حي ومباشر، طوال أكثر من ربع ساعة. (العربية)



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