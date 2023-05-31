دوي انفجار قوي في البقاع ليلا ... اليكم ما حصل





أفادت مندوبة "لبنان 24" انه بعد منتصف ليل أمس ، سُمع دوي انفجار قوي في عدد من قرى البقاع، وتحديدا في المناطق الجردية الممتدة بين ماسا وقوسايا في البقاع الاوسط.

وأفاد بعض المصادر ان الانفجار ناجم عن ضربة جوية نفذها الجيش الاسرائيلي.

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لكن معلومات لـ"لبنان 24" من مصادر مطلعة اكدت" ان ما حصل هو نتيحة انفجار صاروخ تابع للفصائل الفلسطينية في منطقة قوسايا"