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لبنان

قنبلة تنهي حياة أحد الشبان... هذا ما حصل في "المية ومية"

Lebanon 24
31-05-2023 | 00:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع صوت انفجار في مخيم "المية ومية" في صيدا.
 
ووفقا للمعلومات فان ما حصل، ناجم عن انفجار قنبلة بأحد الشبان عن طريق الخطأ، ما ادى الى وفاته على الفور.
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