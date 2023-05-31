قنبلة تنهي حياة أحد الشبان... هذا ما حصل في "المية ومية"

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع صوت انفجار في مخيم "المية ومية" في صيدا.

ووفقا للمعلومات فان ما حصل، ناجم عن انفجار قنبلة بأحد الشبان عن طريق الخطأ، ما ادى الى وفاته على الفور.