لحاكمية مصرف لبنان.. هذه الشخصية قد تُطرح في الكواليس

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بدأت أوساطٌ سياسية بالتّرويج لـ"تسوية" قد تُخرج إسم الوزير السابق جهاد أزعور لاحقاً من سباق رئاسة الجمهوريّة، وذلك في إطار سحب "فتيل التوتر" بين مختلف الأفرقاء لاسيما بعدما وجد "حزب الله" في ترشيح أزعور للرئاسة "تحدّياً" من قبل فريق المعارضة.ووفق المعلومات، فإنّ هناك إشارات ضمن الكواليس تُلمِحُ إلى مضمون تسوية تقول بأنهُ يمكن السيرُ لاحقاً بأزعور كحاكمٍ لمصرف لبنان على اعتبار أنّ المنصب هذا يتميز بصلاحيات واسعة وغير عادية.وبحسب المصادر، فإنّ هذا الطرح قد يكونُ وارداً بالنسبة لأطرافٍ عديدة ومن الممكن البحثُ به بعد إنتخاب رئيسٍ للجمهورية، على اعتبار أن أزعور من الشخصيات الفاعلة والمهمة جداً في المُعترك المالي والإقتصادي.