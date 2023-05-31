مطلوبون بجرائم سرقة واطلاق نار... هكذا تم توقيفهم

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ قوة من الجيش صباح اليوم مداهمة لأحد المباني في منطقة "كرم القلة" في طرابلس، حيث تمكنت من توقيف 4 مطلوبين ("ن.ع" و "م.ب" و "ج.ر" و "ع.ر") بجرائم سرقة واطلاق نار.

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