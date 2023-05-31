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لبنان

مطلوبون بجرائم سرقة واطلاق نار... هكذا تم توقيفهم

Lebanon 24
31-05-2023 | 01:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ قوة من الجيش صباح اليوم مداهمة لأحد المباني في منطقة "كرم القلة" في طرابلس، حيث تمكنت من توقيف 4 مطلوبين ("ن.ع" و "م.ب" و "ج.ر" و "ع.ر") بجرائم سرقة واطلاق نار.
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