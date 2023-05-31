المناورات العسكرية ليست عفوية

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اعتبرت مصادر مطلعة "ان المناورات العسكرية التي قام بها حلفاء حزب الله والتي تلت مناورته الاخيرة، لم تكن وليدة اللحظة او تأثرا بما قام به الحزب في منطقة عرمتا جنوب لبنان".وبحسب المصادر " فإن مناورة حركة امل والتحركات العسكرية للحزب السوري القومي الاجتماعي كان محضرة ومنسقة منذ مدة".وتقول المصادر "ان توقيت هذه التحركات العسكرية اثار تساؤلات كثيرة ، خصوصا وأنها تأتي في ظل تسويات كبرى ورسائل ايجابية في كل بلدان المنطقة".