أرخص وأوفر وأسرع... اللبنانيون يشترون هذه السلعة



مع الارتفاع الحاصل في اسعار فواتير المولدات الكهربائية كما فواتير "مؤسسة كهرباء لبنان" وفي ظل استمرار الازمة الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على قدرة المواطن الشرائية وامكاناته المادية، يبحث اللبنانيون خلال هذه الأيام عن بدائل لبعض متطلبات يومياتهم تمكنهم من تقليص نفقاتهم ولو بشكل ضئيل.

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في هذا الاطار، قال صاحب احد متاجر بيع الادوات الكهربائية لـ "لبنان 24" ان " عددا كبيرا من الزبائن يتجه خلال هذه الفترة لشراء (غسالات الجرنين) لاستعمالها كبديل عن (الغسالة الاوتوماتيكية) التي تحتاج الى الكثير من الكهرباء حتى يتم تشغيلها".

ويضيف " الزبائن يقبلون على شراء (غسالات الجرنين) من الحجم الصغير، اذ انهم ينتظرون ان تحلّ الازمة ليعودوا الى حياتهم الطبيعية، وبالتالي يقومون بشراء (غسالات الجرنين) الصغيرة التي تتراوح اسعارها بين الـ35 دولار والـ70 دولار، لاستعمالها بشكل مؤقت باعتبارها تتطلب مصروفا أقل من الكهرباء نظرا لقدرتها تنظيف الملابس في وقت أسرع من (الغسالات الأوتوماتيكية).