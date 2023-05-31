بالدولار... كم ارتفعت أسعار الدخول للمسابح؟

بين السّنة الماضيّة وهذا العامّ، ارتفعت أسعار الدخول للمسابح بشكل لافتٍ. فبعدما كانت التسعيرة خلال أيّام الأسبوع للأعمار التي تفوق الـ10 سنوات 10 دولارات، وللصغار 6 دولارات، وفي عطلة السبت والأحد بـ14 دولار للفئة الأولى، و8 دولارات للفئة الثانيّة، لُوحظ أنّه في فصل الصيف الحاليّ، أصبحت الأسعار 20 دولاراً للكبار من الإثنين إلى الجمعة، في مقابل 10 دولارات للذين أعمارهم أقلّ من 10 سنوات، بينما في عطلة نهاية الأسبوع، فإنّ رسم الدخول بات ما بين 25 إلى 35 دولاراً لكبار السنّ، وما بين 25 إلى 30 دولاراً للصغار.

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