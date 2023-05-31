حميه التقى نظيرته السنغافورية: أبواب لبنان مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية المتخصصة

عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه اجتماعا مع نظيرته السنغافورية آمي خور ، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء النقل ل 25 بلدا عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو ، الذي عقد أمس في العاصمة الكورية سيول ،وتناول اللقاء معها إمكان فتح آفاق التعاون بين البلدين على مستوى مختلف القطاعات التي تعنى بها الوزارتان في كلا البلدين.





وشدد حمية امام خور على أن "ابواب لبنان مفتوحة أمام كافة الشركات الاستثمارية السنغافورية المتخصصة والمهتمة، ولاسيما في قطاعات المرافئ والمطارات وسكك الحديد، بالإضافة إلى البحث في استكشاف إمكان تسيير رحلات جوية للطيران المدني بين البلدين" .

اللقاء مع وزيرة النقل في سنغافوره آمي خور ،شكل مناسبة لاستكشاف امكانية تسيير رحلات جوية للطيران المدني بين البلدين ، ودعوة لكافة الشركات الاستثمارية السنغافورية المتخصصة والمهتمة ، ولاسيما في قطاعات المرافئ والمطارات وسكك الحديد للاستثمار في #لبنان pic.twitter.com/hcteY93o4W — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) May 31, 2023 Advertisement