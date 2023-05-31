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لبنان

حميه التقى نظيرته السنغافورية: أبواب لبنان مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية المتخصصة

Lebanon 24
31-05-2023 | 03:43
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عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه اجتماعا مع نظيرته السنغافورية آمي خور ، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء النقل ل 25 بلدا عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو ، الذي عقد أمس في العاصمة الكورية سيول ،وتناول  اللقاء معها إمكان فتح آفاق التعاون بين البلدين على مستوى مختلف القطاعات التي تعنى بها الوزارتان في كلا البلدين.
 

وشدد حمية امام خور على أن "ابواب لبنان مفتوحة أمام كافة الشركات الاستثمارية السنغافورية المتخصصة والمهتمة، ولاسيما في قطاعات المرافئ والمطارات وسكك الحديد، بالإضافة إلى البحث في استكشاف إمكان تسيير رحلات جوية للطيران المدني بين البلدين" .
 
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