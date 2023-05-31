حميه التقى نظيرته السنغافورية: أبواب لبنان مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية المتخصصة

اللقاء مع وزيرة النقل في سنغافوره آمي خور ،شكل مناسبة لاستكشاف امكانية تسيير رحلات جوية للطيران المدني بين البلدين ، ودعوة لكافة الشركات الاستثمارية السنغافورية المتخصصة والمهتمة ، ولاسيما في قطاعات المرافئ والمطارات وسكك الحديد للاستثمار في #لبنان pic.twitter.com/hcteY93o4W
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) May 31, 2023
اللقاء مع وزيرة النقل في سنغافوره آمي خور ،شكل مناسبة لاستكشاف امكانية تسيير رحلات جوية للطيران المدني بين البلدين ، ودعوة لكافة الشركات الاستثمارية السنغافورية المتخصصة والمهتمة ، ولاسيما في قطاعات المرافئ والمطارات وسكك الحديد للاستثمار في #لبنان pic.twitter.com/hcteY93o4W