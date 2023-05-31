ستريدا جعجع: لم يعد مفهوما أبدا تمنع رئيس المجلس عن الدعوة لجلسة جدية للإنتخاب

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ترأست النائبة ستريدا جعجع اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز"، في معراب، في حضور النائب السابق جوزيف اسحق، نائب رئيسة المؤسسة ليلى جعجع، امين الصندوق المختار فادي الشدياق، امين السر ماريو صعب، عضو الهيئة العامة نديم سلامه، الخبير المالي فادي عيد ومعاون جعجع رومانوس الشعار، وتابعوا الملفات التي تهتم بها المؤسسة من مساعدات اجتماعية وطبية، والتقرير الشهري الذي عرضه سلامه عن تطور سير الأعمال في مشروع تأهيل المستشفى.واكدت جعجع أنه "لم يعد مفهوما أبدا تمنع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدعوة لجلسة جدية لإنتخاب رئيس للجمهورية لا كالجلسات الفولكلورية التي دعا إليها سابقا"، ولفتت إلى أن "الرئيس بري كان يتلطى سابقا خلف حجة أنه ليس هناك من مرشح موحد للمعارضة، في حين أن هذه الحجة كانت واهية باعتبار أن المعارضة كانت داعمة لترشيح النائب ميشال معوض، ثم انتقل إلى حجة واهية أخرى وهي انتظار تفاهم التيار الوطني الحر مع المعارضة، أما اليوم وبعد إنجاز هذا التفاهم فلماذا لا يدعو الرئيس بري إلى جلسة؟".وختمت مشددة على ان "أي تأخير في الدعوة إلى جلسة لإنتخاب رئيس جمهورية، وفي ظل الأوضاع المأسوية التي تمر فيها البلاد ومعاناة الناس اليومية، سيتحمل من وراء هذا التأخير مسؤوليته في إطالة أمد عذابات الناس أمام الله والشعب والتاريخ".