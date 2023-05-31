في طرابلس... شرطة البلدية تزيل بعض المخالفات

بعد ان ابلغت قيادة شرطة بلدية طرابلس اصحاب البسطات في محلة سوق الاحد، المهجر الصحي ومستديرة ابو علي في طرابلس بضرورة ازالة بسطاتهم المخالفة خلال 48 ساعة، تم اليوم ازالة المخالفات في المناطق المشار اليها.

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