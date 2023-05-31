Advertisement

لبنان

في طرابلس... شرطة البلدية تزيل بعض المخالفات

Lebanon 24
31-05-2023 | 04:12
A-
A+
Doc-P-1072678-638211287174744356.jpg
Doc-P-1072678-638211287174744356.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد ان ابلغت قيادة شرطة بلدية طرابلس اصحاب البسطات في محلة سوق الاحد، المهجر الصحي ومستديرة ابو علي في طرابلس بضرورة ازالة بسطاتهم المخالفة خلال 48 ساعة، تم اليوم ازالة المخالفات في المناطق المشار اليها. 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
في طرابلس... هدم مخالفات وتعديات (صور)
lebanon 24
31/05/2023 14:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
7 مطلوبين ومشتبه بهم.. هكذا تم توقيفهم في طرابلس
lebanon 24
31/05/2023 14:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس... حريق داخل مبنى سكني وتجاري (صورة)
lebanon 24
31/05/2023 14:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تهجّم على مدير معهد في طرابلس محاولا إشهار مسدّسه الحربي!
lebanon 24
31/05/2023 14:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24

مخالفات

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:20 | 2023-05-31
05:00 | 2023-05-31
04:00 | 2023-05-31
07:19 | 2023-05-31
07:18 | 2023-05-31
07:16 | 2023-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website