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لبنان
بدء جلسة اللجان المشتركة
Lebanon 24
31-05-2023
|
04:16
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بدأت قبل ظهر اليوم الأربعاء جلسة الجلسة مشتركة، التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، للجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة، العمل، الشؤون الإجتماعية ، الإقتصاد الوطني، التجارة والصناعة والتخطيط، لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى الشروع بتطبيق نظام "الدخل الأساسي الشامل" (قانون كرامة المواطن)، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
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