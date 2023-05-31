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لبنان

قُتل 5 من عناصرها... هل استهدفت "إسرائيل" أحد مواقع "الجبهة الشعبية" في البقاع؟

Lebanon 24
31-05-2023 | 04:49
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أعلنت الجبهة الشعبية الفلسطينية (القيادة العامة) مقتل 5 من عناصرها في قصف إسرائيلي استهدف أحد مواقعها في منطقة قوسايا، عند الحدود اللبنانية السورية، شرقي سهل البقاع .

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان "الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال ارتكاب هذه الجريمة لتوجيه مجموعة من الرسائل إلى المقاومة التي سترد من دون أن ترهبها هذه التهديدات".
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الا ان إذاعة الجيش الإسرائيلي نفت الأمر وقالت: "لم يكن هناك أي هجوم إسرائيلي على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على الحدود اللبنانية السورية".
 
 
توازيّاً، أعلن مصدر لبناني لـ"العربية" أنّ "ناصر الجبهة الشعبية الفلسطينية قتلوا بانفجار وليس غارة إسرائيلية".
 
 
وكانت مندوبة "لبنان 24" أفادت انه بعد منتصف ليل أمس ، سُمع دوي انفجار  قوي في عدد من قرى البقاع، وتحديدا في المناطق الجردية الممتدة بين ماسا وقوسايا في البقاع الاوسط.

وأفادت بعض المصادر ان الانفجار ناجم عن ضربة جوية نفذها الجيش الاسرائيلي.

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