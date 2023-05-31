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لبنان

لقاء جمع سليم وكلاس في اليرزة.. هذا ما جرى عرضه

Lebanon 24
31-05-2023 | 05:10
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التقى وزير الدفاع الوطني  في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة اليوم، وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس، وجرى عرضٌ للأوضاع العامة وآخر المستجدات.

 
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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