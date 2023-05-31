لقاء جمع سليم وكلاس في اليرزة.. هذا ما جرى عرضه

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة اليوم، وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس، وجرى عرضٌ للأوضاع العامة وآخر المستجدات.





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