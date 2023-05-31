Advertisement

لبنان

رجا سلامة تغيّب عن جلسة التحقيق في فرنسا صباح اليوم

Lebanon 24
31-05-2023 | 05:20
A-
A+
Doc-P-1072694-638211327710129313.jpg
Doc-P-1072694-638211327710129313.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت الـ"ال بي سي"، أنّ رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تغيّب عن جلسة التحقيق في فرنسا المحدّدة صباح اليوم الاربعاء، لتقدّمه بمعذرة طبيّة بحسب وكيله القانوني في لبنان.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرنسا على موقفها.. فهل يأخد أزعور برأي بري؟
lebanon 24
31/05/2023 14:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
خوري عن عقود توكيل محامين دوليين في فرنسا: متمسّك بها ولن أتراجع عنها
lebanon 24
31/05/2023 14:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيبلغ الراعي فرنسا تبنّيه ترشيح ازعور؟
lebanon 24
31/05/2023 14:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي الى الفاتيكان وفرنسا ويلتقي ماكرون غدا: لتصحيح المسار الرئاسي
lebanon 24
31/05/2023 14:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24

رجا سلامة

فرنسا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:20 | 2023-05-31
05:00 | 2023-05-31
04:00 | 2023-05-31
07:19 | 2023-05-31
07:18 | 2023-05-31
07:16 | 2023-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website