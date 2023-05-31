رجا سلامة تغيّب عن جلسة التحقيق في فرنسا صباح اليوم

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أفادت الـ"ال بي سي"، أنّ رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تغيّب عن جلسة التحقيق في فرنسا المحدّدة صباح اليوم الاربعاء، لتقدّمه بمعذرة طبيّة بحسب وكيله القانوني في لبنان.