Advertisement

لبنان

حريق امتد ليطال شاحنة... شاهدوا بالصور ما حصل صباح اليوم على أوتوستراد جبيل

Lebanon 24
31-05-2023 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1072695-638211332489892870.jpg
Doc-P-1072695-638211332489892870.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة  ١٠:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٥/٣١ حريقاً شب في أكوام من النفايات وامتد ليطال اطار شاحنة لنقل الترابة مركونة بالقرب من رقعة الحريق على اوتوستراد جبيل.
Advertisement
 
Image
 
Image
مواضيع ذات صلة
حريق في بنت جبيل.. والنيران تلتهم مساحات خضراء
lebanon 24
31/05/2023 14:32:25 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير داخل المركز الثقافي في جبيل
lebanon 24
31/05/2023 14:32:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيرة أوكرانية تشعل حريقا بمصفاة نفط روسية.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
31/05/2023 14:32:25 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس... حريق داخل مبنى سكني وتجاري (صورة)
lebanon 24
31/05/2023 14:32:25 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

جبيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:20 | 2023-05-31
05:00 | 2023-05-31
04:00 | 2023-05-31
07:19 | 2023-05-31
07:18 | 2023-05-31
07:16 | 2023-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website