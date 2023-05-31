حريق امتد ليطال شاحنة... شاهدوا بالصور ما حصل صباح اليوم على أوتوستراد جبيل

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٠:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٥/٣١ حريقاً شب في أكوام من النفايات وامتد ليطال اطار شاحنة لنقل الترابة مركونة بالقرب من رقعة الحريق على اوتوستراد جبيل.

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