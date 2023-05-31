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لبنان

​الصراخ وصل إلى غرفة الصحافة... ماذا يجري في مجلس النواب الآن؟

Lebanon 24
31-05-2023 | 06:14
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أفادت "الجديد"، أنّ خلافاً حصل داخل جلسة اللجان النيابية المشتركة بين النائبين علي حسن خليل وميشال معوض، وقد وصل الصراخ إلى غرفة الصحافة.
 
 
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علي حسن خليل

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