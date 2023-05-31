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لبنان

الحواط: رد المجلس الدستوري الطعون البلدية يقارب الجريمة

Lebanon 24
31-05-2023 | 06:25
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غرد عضو تكتل"الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط عبر حسابه على "تويتر": "الدستوري الطعون البلدية يقارب الجريمة ويعزز ثقافة التعطيل التي تستخدم لأهداف لم تعد خافية على أحد، ما جرى ينعكس شللا كامل الأوصاف إنمائيا وتعطيلا لمصالح الناس ولتداول السلطة المحلية".
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‏وأضاف: "المجموعة نفسها ترتكب وتعطل سياسيا وقضائياً وبلدياً لغاية في نفس يعقوب، والغاية مكشوفة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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