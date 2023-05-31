الحواط: رد المجلس الدستوري الطعون البلدية يقارب الجريمة

Advertisement

غرد عضو تكتل"الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط عبر حسابه على "تويتر": "الدستوري الطعون البلدية يقارب الجريمة ويعزز ثقافة التعطيل التي تستخدم لأهداف لم تعد خافية على أحد، ما جرى ينعكس شللا كامل الأوصاف إنمائيا وتعطيلا لمصالح الناس ولتداول السلطة المحلية".‏وأضاف: "المجموعة نفسها ترتكب وتعطل سياسيا وقضائياً وبلدياً لغاية في نفس يعقوب، والغاية مكشوفة".