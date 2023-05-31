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لبنان

مصادر تكشف.. ماذا فعل عون خلال إجتماع "لبنان القوي"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-05-2023 | 06:34
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قالت مصادر تكتل "لبنان القوي" لـ"لبنان24" إنه لم يحصل إعلان لأي مرشح لرئاسة الجمهورية خلال اجتماع التكتل بالأمس، موضحة أن لا شيء نهائيا حتى الآن على صعيد الترشيحات، وأضافت: "تم التداول في كل الخيارات ووجهات النظر والأفكار والاجتماع كان جلسة مُصارحة وستكونُ هناك متابعة".
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وكشفت المصادر أن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي حضر الإجتماع لم يُعط موقفاً من أي مرشح، وقالت: "لو كان الأمر يعود إلى عون لكان ذهب إلى معارضة كافة الأطراف وعدم الدخول في أي تسوية".

وامتنعت المصادر عن التعليق على مسألة اصرار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على تسوية مع المعارضة والقوات اللبنانية، لكنها أشارت إلى أنه لم يحصل أي لقاء جديد مع "حزب الله"؛ وأضافت: "حتى بعد إعلان باسيل اتفاقه مع المعارضة قبل يومين، لم تكن تصل أي رسائل من قبل الحزب إلى التيار".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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