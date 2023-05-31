دريان التقى وفدا من أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت والمرفأ

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا من لقاء "مستقلون من أجل لبنان" ووفداً من أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وأهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت.وشكر الوفد للمفتي مواقفه بموضوع التحقيق ، طالبين منه "دعم الاستمرار بتحقيق القاضي بيطار، وسلمه عريضة لتوقيعها من النواب السنة لمجلس الأمن بخصوص التحقيق وطلب لجنة تقصي حقائق دولية.وقد شكر الوفد وقوف المفتي الى جانبهم"لأنها ليست قضيتهم فحسب، بل قضية وطنية".واستقبل المفتي دريان وفداً من المركز اللبناني للتخطيط الاستراتيجي برئاسة الأب الدكتور وسام معلوف الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم بلقاء سماحته وعرضنا عليه أهداف ونشاطات المركز اللبناني للتخطيط الاستراتيجي الذي يعنى بمقاربات وطنية علمية موضوعية لشتى الملفات بعيداً من أي مصالح وسياسات ضيقة ليكون مساحة وطنية بامتياز. كما سلمناه دعوة لحضور افتتاح المركز.