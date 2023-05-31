سدود وممرات صخرية... هذا ما فعلته مصلحة الليطاني

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انها " وبناء على وثيقة معلومات من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة المعلومات حول قيام عدد من اصحاب الاستراحات في صير الغربية على اقامة سدود صخرية و تعديل في مستوى عمق النهر و اقامة ممر صخري في مجرى النهر محاذ للاستراحات، باشرت باشغال ازالة السدود والممرات الصخرية من مجرى النهر واعادة مجرى النهر الى طبيعته".

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