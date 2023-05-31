قرار لوزير الماليّة... هذا ما جاء فيه

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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرار قضى بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وذلك لغاية 20/6/2023 ضمناً.