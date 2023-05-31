تفاصيل جديدة تُكشف عن إنفجار قوسايا... هذا ما أعلنه مصدر أمني

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أكد مسؤول أمني لبناني لوكالة "فرانس برس" أن انفجار قوسايا الذي أدى إلى مقتل 5 عناصر من الجبهة الشعبية، ناجم عن صاروخ قديم مخزن في مستودع أسلحة داخل هذه القاعدة.من جانبه، اتهم عضو المكتب السياسي في الجبهة أنور رجا إسرائيل باستهداف القاعدة الواقعة في بلدة قوسايا في شرق لبنان بغارة ليلية.وقال لفرانس برس "إنها غارة إسرائيلية استهدفت أحد مواقع الجبهة، وأدت إلى استشهاد خمسة عناصر وجرح عشرة آخرين"، مبينا أنه "لا توجد معلومات تفصيلية كثيرة حتى اللحظة".لكن إسرائيل نفت أي تورط لها في الحادثة، وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للوكالة إن "هذا ليس نشاطا للجيش الإسرائيلي". (روسيا اليوم)