ماذا قرّر القاضي قبلان بعد إستماعه لإفادة حاكم مصرف لبنان؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، استمع إلى إفادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بمضمون مذكرة التوقيف الألمانية، التي تتهمه بـ "التزوير وتبييض الأموال".



وفي نهاية الجلسة، قرر القاضي قبلان ترك سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر، مع الإبقاء على حجز جوازي سفره، وطلب من القضاء الألماني تزويده بملف استرداد سلامة، ليبنى على الشيء مقتضاه.

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