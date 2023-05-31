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لبنان

الجيش أوقف 9 مطلوبين في زحلة... شاهدوا ماذا ضبط بحوزتهم (صور)

Lebanon 24
31-05-2023 | 08:40
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
 
بتاريخ 30 / 5 / 2023، وفي إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها الوحدات العسكرية، أوقفت دورية من الجيش في مدينة زحله 9 مطلوبين بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.
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بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
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