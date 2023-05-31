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لبنان

هيئة إدارة قطاع البترول: "قانا ١/٣١" تسمية بئر الاستكشاف في الرقعة رقم ٩

Lebanon 24
31-05-2023 | 08:53
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صدر عن هيئة إدارة قطاع البترول البيان التالي:

"تعلن هيئة إدارة قطاع البترول أن توصية الهيئة حيال تسمية بئر الاستكشاف التي سيتم حفرها في الرقعة رقم ٩ في المياه البحرية اللبنانية والتي سيقوم المشغل توتال انرجيز بحفرها في هذه الرقعة، هي اعتماد اسم قانا ١/٣١  - Qana 31/1 لبئر الاستكشاف المنوه عنها اعلاه".
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