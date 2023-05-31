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لبنان

الآن... ما هو سعر صرف الدولار؟

Lebanon 24
31-05-2023 | 10:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي التسعيرة عينها التي افتتح عليها صباحاً.
 
 
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