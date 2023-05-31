بين عكار وطرابلس... الجيش يوقف متورطين بتهريب أشخاص عبر البحر

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 31 / 5 / 2023، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص عبر البحر، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في بلدتَي ببنين - عكار والميناء – طرابلس، حيث أوقفت 16 شخصاً وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.سُلِّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".