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لبنان

شخص خطير... بالصورة من أوقفت قوى الأمن داخل شقة في منطقة عرمون؟

Lebanon 24
31-05-2023 | 10:30
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:
 
ضمن إطار الخطّة التي تتّبعها قوى الأمن الداخلي بغية الحد من ظاهرة تجارة وترويج المخدرات على جميع الأراضي اللبنانية، توافرت معلومات عن قيام أحد التجار بتوزيع المخدرات مستخدمًا إحدى الشقق السكنية في منطقة عرمون الضيعة، وتبيّن أنه من الأشخاص الخطرين، ومطلوب بعدة مذكرات عدلية وقضائية بجرم تجارة المخدرات.
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بعد عمليّات الرصد والتعقب المكثّفة، تمكّنت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من تحديد هويّته، ويدعى:

- و. د. (من مواليد عام 1981، لبناني)

بتاريخ 20-05-2023، داهمت القوة الشقة المذكورة وجرى توقيفه، وضبطت بحوزته:

- /5/ رمانات يدوية

- بندقية كلاشنكوف مع عدة مماشط وذخيرة عائدة لها صالحة للاستعمال

- مسدسًا حربيًا مع مماشط وذخيرة عائدة له صالحة للاستعمال

- درعًا واقيًا من الرصاص

- /1،6/كلغ من مادة حشيشة الكيف

- /4،6/غ من مادة الكوكايين

-/90/ غ من مادة الماريجوانا

-/9/ حبات " levenue"

-/6/ حبات " ketofan"

- ميزانًا حساسًا، مبالغ مالية، وهواتف خلوية.

أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
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