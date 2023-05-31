سيّدة تقتحم محلاً بسيارتها... ما الذي جرى معها أثناء القيادة؟

اقتحمت سيارة من نوع "مرسيدس" كانت تقودها سيّدة، محلاً لبيع الالبسة النسائية في منطقة أبي سمراء - طرابلس، شارع صيدلية الايمان، بعدما فقدت السيطرة عليها بسبب عطل مكانيكي.



وقد اقتصرت الأضرار على الماديّات.

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