حالته حرجة... الشاب بلال سقط من الطابق الثاني أثناء عمله

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الشاب بلال عياش، سقط من الطابق الثاني أثناء تركيبه المصاعد داخل ورشة في منطقة مزيارة - قضاء زغرتا.



ونُقل بحالة حرجة الى مركز الشمال الاستشفائي في زغرتا، بعدما أُصيب بنزيف حادّ في رأسه، وأُدخل إلى العناية المشددة.