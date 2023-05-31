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لبنان

حالته حرجة... الشاب بلال سقط من الطابق الثاني أثناء عمله

Lebanon 24
31-05-2023 | 10:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الشاب بلال عياش، سقط من الطابق الثاني أثناء تركيبه المصاعد داخل ورشة في منطقة مزيارة - قضاء زغرتا.

ونُقل بحالة حرجة الى مركز الشمال الاستشفائي في زغرتا، بعدما أُصيب بنزيف حادّ في رأسه، وأُدخل إلى العناية المشددة.
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