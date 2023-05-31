عثمان عرض وهاونشتاين مجالات التعاون مع ال UNDP

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في لبنان ميلاني هاونشتاين على رأس وفد، في زيارة جرى في خلالها بحث سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.

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