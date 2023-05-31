تقديراً لدورهم في لبنان.. لازارو يقلّد الكتيبة الايطالية أوسمة باسم غوتيريش

منح الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش أوسمة السلام لضباط وجنود الكتيبة الايطالية العاملة في اطار قوات اليونيفيل، تقديرا لدورهم في عملية السلام في جنوب لبنان، خلال الاحتفال الذي اقامته قيادة القطاع الغربي لليونيفيل، برعاية القائد العام للبعثة الجنرال ارولدو لازارو، في ميدان سباق الخيل الروماني في الموقع الاثري في صور.

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حضر الاحتفال السفيرة الإيطالية في لبنان نيكولتا بومباردييري، النائبة عناية عز الدين، قنصل ايطاليا الفخري احمد سقلاوي، قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن رودولف هيكل، قائمقام صور حسين جفال، قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الايطالي روبيرتو فيرغيوري، قائد اللواء الخامس العميد ادغار لاوندس، رئيس بلدية صور واتحاد القضاء حسن دبوق، رئيس فرع مخابرات صور المقدم محمد حازر، ممثلي منظمات دولية وضباط من الجيش اللبناني وممثلين لسائر القوى الامنية وممثلي جمعيات محلية ورؤساء بلديات وشخصيات.



بدأ الحفل بعرض عسكري رمزي في ساحة الميدان، حيث استعرض لازارو وفيرغوري الضباط والعسكريين، على وقع الموسيقى العسكرية التي عزفت أناشيد لبنان والامم المتحدة وايطاليا.







ثم قلد لازارو الضباط والعسكريين الايطاليين اوسمة السلام نيابة عن غوتيريش، وقال: "إنه لمن دواعي سروري أن أشارك جنود حفظ السلام العاملين في القطاع الغربي من لواء لينوتي الثالث والثلاثين الاتي من اللواء الجوي فولغوري، حفل تقليد الميداليات". وأضاف: "بداية اسمحوا لي ان أشكر السلطات في مدينة صور للسماح لنا بإقامة الحفل في مضمار سباق الخيل الرائع أحد مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو والذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي، وما هذا الا دليل على عمق العلاقة التي تجمعنا بالمجمع اللبناني شعبا وحكومة وعلى تفاعل جنود حفظ السلام مع هذا البلد الرائع حيث يتلاقى التاريخ والثقافة والمروءة".

وتابع: "شرف لي ان أقلد بعضكم ميدالية اليونيفيل للسلام عربون تقدير لجهودكم والتزامكم ومساهمتكم في البعثة خلال الأشهر الماضية. اسمحوا لي ان أهنئكم حيث تمثل هذه الميدالية الساعات التي قضيتموها على مدار اليوم والاسبوع في تنفيذ المهام العملانية في منطقة العمليات بمهنية وتفان ان كان بشكل مستقل او جنبا الى جنب مع شريكنا الاستراتيجي الجيش اللبناني".





وقال: "هذه الميدالية هي أيضا رمز لعلاقتكم الوثيقة وتفاهمكم مع السلطات والمجتمعات المحلية في منطقة عملياتكم. وتنفيذ العديد من مشاريع مكتب التعاون المدني والعسكري من اجل التخفيف من وطأة الازمة الاقتصادية كان له اثر إيجابي وحقيقي في نفوس السكان وساهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الروابط التي تجمعنا. تساهم هذه النشاطات في الحفاظ على وقف الاعمال العدائية والاستقرار في منطقة العمليات، كما بسط سلطة الدولة تعتبر أساسية من اجل السلام المستدام في جنوب لبنان".

اضاف: "لا بد من توجيه الشكر الى الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، التي تتعاون جنبا إلى جنب مع جنود حفظ السلام من اجل تنفيذ ولاية اليونيفيل. حيث يعتبر دعمكم ان كان من خلال مشاركة المعلومات او القيام بأنشطة مشتركة او الحد من الحوادث في منطقة عملياتنا، وخاصة على طول الخط الأزرق، أمرا ضروريا للحفاظ على جنوب لبنان هادئا ومستقرا".

ثم خاطب كتيبة ليونيتي الثالثة والثلاثين، قائلا: "أحثكم كسفراء لبلدكم في جنوب لبنان ان تواصلوا العمل بإصرار وعزم كما فعلتم دائما حتى آخر يوم لكم في البعثة من اجل اليونيفيل ولبنان".



وفي الختام قدمت الفرقة الموسيقية الايطالية معزوفات لفيروز واخرى إيطالية.