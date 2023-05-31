وزير الزراعة التقى كيندل ووفد ألماني.. هذا ما جرى بحثه

إستقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، السفير الألماني أندرياس كيندل وممثلين عن السفارة الألمانية في بيروت، يرافقهم وفد من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) و GIZ، وبنك التنمية الألماني (KFW).

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وشدد الوفد خلال الاجتماع، على أن "ألمانيا زادت بشكل ملحوظ جهودها في مجال التعاون الإنمائي، في ما يتعلق بالأمن الغذائي في لبنان، وقدمت مساهمات كبيرة لتحسين الأمن الغذائي وضمانه ودعم المناطق الريفية، وحماية الموارد الطبيعية".

وأشار بيان للمكتب الإعلامي لوزير الزراعة إلى أنه "نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، دخلت GIZ في شراكة مع وزارة الزراعة وتنفذ مشروعا، حيث خصصت 23 مليون يورو لدعم وتحسين تجهيز الأعمال الزراعية ومؤسسات تصنيع الأغذية والمشاريع الصغرى والمتوسطة الحجم، والشركات الناشئة المبتكرة العاملة في الزراعة في الشوف والبقاع الغربي، إضافة إلى العمل مع البلديات والمجتمع المدني على التخطيط المشترك والتنفيذ الملموس للمبادرات المجتمعية الثانوية".