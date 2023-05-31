بشأن "صيرفة".. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم

Advertisement

صدر عن مصرف لبنان بيان جاء فيه: "بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم /167,000,000/$ مائة وسبعة وستون مليون دولار أميركي بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وأضاف، "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".