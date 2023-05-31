شخصية غير معنية بالترشح للرئاسة!

يتم التداول بعد ظهر اليوم بمعلومة مفادها ان احدى الشخصيات التي طرح اسمها مؤخرا في الإعلام للترشح للانتخابات الرئاسية، سيصدر عنها بيان يتم الإعلان فيه انه حتى الساعة لا تعتبر هذه الشخصية نفسها مرشحة لرئاسة الجمهورية وهي غير معنية بكل ما يتم تداوله.

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