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لبنان

في النبطية.. حادث دهس وإصابة خطرة

Lebanon 24
31-05-2023 | 12:42
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‎وقع حادث دهس على اوتوستراد حبوش- النبطية، أدى إلى إصابة خطرة.
 
 
 
وعملت فرق من إسعاف النبطية والصليب الاحمر اللبناني والهيئة الصحية الاسلامية على إسعاف المصاب، ثم نقلها ‎فريق الهيئة الصحية الاسلامية الى مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي.
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