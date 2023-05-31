في النبطية.. حادث دهس وإصابة خطرة

‎وقع حادث دهس على اوتوستراد حبوش- النبطية، أدى إلى إصابة خطرة.

وعملت فرق من إسعاف النبطية والصليب الاحمر اللبناني والهيئة الصحية الاسلامية على إسعاف المصاب، ثم نقلها ‎فريق الهيئة الصحية الاسلامية الى مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي.