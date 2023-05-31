قبل الأحد.. هذا عدد السنترالات التي ستتوقف عن العمل

قال مدير عام "أوجيرو" عماد كريدية إن "سنترال المنية توقف بسبب نفاد المازوت".

وفي حديث للـ"ام تي في"، أشار كريدية إلى أن "هناك ٣٠ سنترالا سيتوقفون قبل الأحد بسبب عدم القدرة على شراء المازوت".