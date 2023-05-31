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لبنان

تدخّل فوريّ منع انقطاع الانترنت عن بيروت اليوم

Lebanon 24
31-05-2023 | 13:37
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أفادت قناة الـ"Mtv" بتوقف سنترال رياض الصلح كلياً عن العمل، اليوم، بسبب نفاد مادة المازوت، ما دفع شكرتي "تاتش" و"ألفا" الى التدخل وتعبئة 12 ألف ليتر، كي لا تنقطع خدمة الانترنت عن العاصمة.
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