تدخّل فوريّ منع انقطاع الانترنت عن بيروت اليوم

أفادت قناة الـ"Mtv" بتوقف سنترال رياض الصلح كلياً عن العمل، اليوم، بسبب نفاد مادة المازوت، ما دفع شكرتي "تاتش" و"ألفا" الى التدخل وتعبئة 12 ألف ليتر، كي لا تنقطع خدمة الانترنت عن العاصمة.

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