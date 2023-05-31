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لبنان

عن قائد الجيش وترشيح جهاد أزعور.. ماذا قال أبو فاعور؟

Lebanon 24
31-05-2023 | 14:45
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رأى النائب وائل أبو فاعور أن "خطف المواطن السعودي عمل إجرامي يقودنا إلى ضرورة ضبط الحدود مع سوريا"، مضيفاً أن "هذا الحدث كان محدودا وتم تداركه بسرعة أمنيا وسياسيا". 

وفي حديث للـ"ام تي في"، قال أبو فاعور: "قائد الجيش جوزاف عون متوازن بعلاقته مع كل القوى السياسية واسمه أحد الاسماء الثلاثة التي طرحها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للرئاسة". 
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وأكد أنه "ليس صحيحا أن عملية خطف وتحرير المواطن السعودي كان هدفها الترويج لجوزاف عون لرئاسة الجمهورية".
 
وتابع قائلاً: "رئيس مجلس النواب نبيه بري غير مستعجل للدعوة لجلسة انتخاب رئيس، وبحسب قناعتي فأي فريق سيشعر بخطر سيطيّر نصاب الجلسة". 
 
وعن إذا ما كان اللقاء الديموقرطي سيتبنى ترشيح جهاد أزعور، قال أبو فاعور: "نحن لا نرى أن هناك مصلحة في المزيد من الاصطفافات ونفضّل مرشحا توافقيا وليس لدينا اي مبرر لعدم ترشيحه وهو ليس شخصية اصطدامية مع أحد". 
 
 
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