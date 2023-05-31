قتيل في هذه المنطقة.. مجهول اطلق النار عليه داخل سيارته

Advertisement

اقدم سائق سيارة من نوع "بي ام x5" داكنة الزجاج، على اطلاق النار بإتجاه كل من المدعو ع".ق.ك" و"م.م" اثناء تواجدهما داخل سيارة من نوع "رابيد".وأدى اطلاق النار الى اصابة الاول بطلق ناري في صدره، ليتم نقله الى مستشفى الخير في المنية بحالة حرجه الا انه ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه.وفر مطلق النار الى جهه مجهولة، وجاري تعقبه من قبل القوى الامنية التي تمكنت من تحديد هويته.