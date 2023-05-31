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لبنان

قتيل في هذه المنطقة.. مجهول اطلق النار عليه داخل سيارته

Lebanon 24
31-05-2023 | 15:33
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اقدم سائق سيارة من نوع "بي ام x5" داكنة الزجاج، على اطلاق النار بإتجاه كل من المدعو ع".ق.ك" و"م.م" اثناء تواجدهما داخل سيارة من نوع "رابيد".  

وأدى اطلاق النار الى اصابة الاول بطلق ناري في صدره، ليتم نقله الى مستشفى الخير في المنية بحالة حرجه الا انه ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه. 
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وفر مطلق النار الى جهه مجهولة، وجاري تعقبه من قبل القوى الامنية التي تمكنت من تحديد هويته.
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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