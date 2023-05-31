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لبنان

مساء اليوم.. وفد اقتصادي كويتي وصل الى بيروت

Lebanon 24
31-05-2023 | 15:28
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وصل وفد اقتصادي كويتي، الى مطار بيروت مساء اليوم، برئاسة الوكيل المساعد لوزارة التجارة والصناعة الكويتية الدكتور محمد الجلال بدعوة من وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية والإسكوا بهدف دعم وزارة الإقتصاد والتجارة اللبنانية.
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وكان في إستقبالهم في صالون الشرف في المطار المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر ورئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني - الكويتي أسعد صقال.
 
 
وسيجري الوفد لقاءات في لبنان مع وزارة الإقتصاد غداً ومع الهيئات الإقتصادية اللبنانية ومع مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويت.
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