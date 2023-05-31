إنتظار إشارة

حسب مصدر واسع الاطلاع، فإن مرجعاً ينتظر اشارة او اكثر من الخارج لتحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس، ضمن الصيغة المتفاهم عليها قبل اشهر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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