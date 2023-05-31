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لبنان

تجنّب الخوض في "مسائل حليفة"

Lebanon 24
31-05-2023 | 17:25
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يتجنّب نواب في كتلة محسوبة على حزب بارز الخوض في "مسائل حليفة" على خلفية الانتظار في الموقف من الاستحقاق الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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