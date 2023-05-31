26
o
بيروت
27
o
طرابلس
20
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الوقت الضائع رئاسياً: مُناورات وحرق أسماء
Lebanon 24
31-05-2023
|
22:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب فادي عيد في" الديار": الأمور قد عادت إلى المربع الأول رئاسياً، وهذا ما كشفه أحد الذين يعملون على خط تقريب وجهات النظر رئاسياً، إذ تشير إلى أن العقبات والعراقيل تفاعلت في الساعات الماضية، وبرز في المقابل ارتفاع حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون، ولكن ليس خياراً محسوماً، إنما كل ذلك يصب في خانة رفع منسوب المناورات السياسية التي تنتهجها كل القوى قاطبة، ففي وقت يرى أحد الأفرقاء أن ترشيح أزعور هو بهدف حرق أوراق فرنجية، يرى الفريق الآخر أن الخيار الثالث، الذي قد يكون في أساسه قائد الجيش، قد يحرق أيضاً كلاً من فرنجية وأزعور سوياً.
Advertisement
ما يعني، وبحسب المصادر، أن «الطبخة» الرئاسية لم تستوِ بعد، وأن أمد الشغور الرئاسي سيطول، وملامح التسوية لم تتبلور بعد بانتظار ترقّب بعض المحطات، بداية ترجمة التوافق السعودي ـ الإيراني، وتطبيق مفاعيل عودة سوريا إلى الجامعة العربية، في حين أن المستجدّ الآخر فيتمثّل بتغيير قواعد اللعبة في الحرب الروسية ـ الأوكرانية وتحديداً ميدانياً، الأمر الذي من شأنه أن يُقحِم العالم والمنطقة في تطورات دراماتيكة، ومن الطبيعي أن ذلك سيكون له وقعه على صعيد التسوية الرئاسية في لبنان. وبالتالي ليس هناك ما يوحي بأن انتخاب الرئيس سيكون في وقت قريب، في ظل هذه الأجواء الداخلية والخارجية، بحيث يبقى الترقّب سيد الموقف خوفاً من أن ينعكس ذلك مزيداً من الإنهيارات على كافة الأصعدة في ظل هشاشة الوضع. وعندها يمكن، ومع إدراك اللقاء الخماسي مدى خطورة الأوضاع في لبنان، أن تأتي التسوية من خلال تحميل المسؤولين اللبنانيين مسؤولية التعطيل والعرقلة، أي أن اللعبة مفتوحة على كافة الإحتمالات.
ومن هنا، أن الأسبوعين هما في غاية الدقة إلى حين أن يأتي الخبر اليقين من الخارج، على اعتبار أن ما يردّده بعض المسؤولين المخضرمين، أن كل ما يحصل في الداخل هو مضيعة للوقت.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت على السرير ومن دون نقطة ماكياج.. شاهدوا آخر إطلالة لبطلة مسلسل "الثمن" سارة ابي كنعان (صورة)
Lebanon 24
ظهرت على السرير ومن دون نقطة ماكياج.. شاهدوا آخر إطلالة لبطلة مسلسل "الثمن" سارة ابي كنعان (صورة)
05:00 | 2023-05-31
31/05/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة الـ 20 توفيت قبل يوم واحد من زفافها.. ورسالة مؤثرة من والدها (صورة)
Lebanon 24
ابنة الـ 20 توفيت قبل يوم واحد من زفافها.. ورسالة مؤثرة من والدها (صورة)
04:32 | 2023-05-31
31/05/2023 04:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل في هذه المنطقة.. مجهول اطلق النار عليه داخل سيارته
Lebanon 24
قتيل في هذه المنطقة.. مجهول اطلق النار عليه داخل سيارته
15:33 | 2023-05-31
31/05/2023 03:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
05:00 | 2023-05-31
31/05/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "صيرفة".. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
بشأن "صيرفة".. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
12:17 | 2023-05-31
31/05/2023 12:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-06-01
الرياض بعد القمة.. مع فرنجية ومع خصمه
04:03 | 2023-06-01
توتر في الجنوب.. والسبب خيمة!
04:02 | 2023-06-01
كرم: لدى أزعور القدرة على تأمين أكثر من 65 صوتا
04:00 | 2023-06-01
جثة في ابي سمرا.. هل هي عملية انتحار جديدة؟
03:55 | 2023-06-01
عبدالله: التدخل الخارجي في مسألة العقوبات يمس بسيادة لبنان
03:49 | 2023-06-01
بيان عن شركة "توتال إنيرجيز إي بي بلوك 9".. هذا ما جاء فيه
فيديو
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-31
01/06/2023 11:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
05:00 | 2023-05-31
01/06/2023 11:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
00:10 | 2023-05-31
01/06/2023 11:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact